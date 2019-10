Dortmunds Sieg gegen Prag in der Champions League Zahlen, bitte!

Die Zeit drängte. Noch in der Nacht ging es für Borussia Dortmund nach Hause. Deshalb fehlte auch die Frage, die Achraf Hakimi noch hätte gestellt werden sollen. Die, ob er denn vielleicht doch bleiben will oder wird, ob Real Madrid ihm schon klar gesagt hat, dass er nach dem Leihende im Sommer 2020 zurückkehren soll.

Dazu muss man wissen: Für Reporter besteht nur selten die Gelegenheit, mit Hakimi zu reden. Das hängt vor allem mit seinen mangelnden Deutsch- und Englischkenntnissen zusammen. Am Mittwoch aber redete Hakimi. Denn er war der gefragteste Spieler, weil er Borussia Dortmund mit zwei Toren zum 2:0 (1:0) bei Slavia Prag geschossen hatte.

Favre stellt um

"Das muss der Trainer entscheiden", sagte der Marokkaner auf Spanisch auf die Frage, ob er denn jetzt häufiger im offensiven Mittelfeld statt als linker oder rechter Außenverteidiger spielen werde. So banal die Antwort klingt, es ist nun mal so. Lucien Favre entscheidet beim BVB, und er entschied sich für das zweite Gruppenspiel in der Champions League gegen Prag anders, als es zu erwarten war.

Mario Götze wäre die logische Stürmer-Wahl gewesen, weil er beim 2:2 gegen Werder Bremen einer der besten Dortmunder gewesen war und ein Tor erzielt hatte. Zudem fiel Paco Alcácer wegen einer Verletzung aus. Favre stellte jedoch Marco Reus auf die vorderste Position, weil er Platz schaffen wollte für Julian Brandt auf dessen Lieblingsposition: hinter der Spitze und um sie herum.

Favre entschied auch, dass die Dortmunder bei Eckstößen des Gegners auf eine Mischung aus Raum- und Manndeckung umstellen, nachdem es zuletzt mit reiner Raumdeckung große Probleme und einige Gegentore gegeben hatte.

Die letztlich wichtigste Umstellung war aber, Hakimi nach vorne zu ziehen und Raphaël Guerreiro als Verteidiger spielen zu lassen. Favre, dem in den vergangenen Wochen häufiger vorgeworfen wurde, auf seinen Standpunkten zu beharren, bewegte sich.

Hakimi bewegte sich auch - und viel. Er wechselte manchmal von der vorgesehenen linken auf die rechte Seite, ohne dass Jadon Sancho die Seite tauschte. Ob das gewollt war, oder eine freie, bisweilen sogar wilde Interpretation seiner Rolle, blieb offen. Hakimi hat immer wieder wilde Elemente in seinem Spiel. Er ist enorm talentiert, äußerst schnell, trickreich. Dass er zwei Tore schießt, sei ihm "vielleicht als Kind" zuletzt gelungen, sagte er. Dass er bei seinen Vorstößen, die ihn auch als Verteidiger auszeichnen, immer wieder in gute Abschlusspositionen kommt, ist aber auch eher die Regel.

Das Wilde, Energische, Dynamische gehört zu Hakimi genauso wie der technische Fehler, der haarsträubende Kurzpass zum Gegner, die fehlende Disziplin im Positionsspiel. Aber Hakimi ist 20 Jahre alt und hat noch eine Entwicklung vor sich.

"Warum sollen wir jetzt das Haar in der Suppe suchen?"

Er steht damit für den BVB im Herbst 2019, der zwar über viel Potenzial verfügt, bei dem aber auch noch einiges an Arbeit ansteht. Bei manchen Kontern in Prag sah es so aus, als würden die Spieler solche Situationen nicht nahezu täglich trainieren. Die Dortmunder gaben gerade in der zweiten Halbzeit wieder Rätsel auf, wie häufiger in den vergangenen Wochen. Wieder wurden zahlreiche Chancen ausgelassen - diesmal vor allem von Sancho.

"Natürlich war noch nicht alles gut. Aber warum sollen wir jetzt hier das Haar in der Suppe suchen", fragte Sebastian Kehl, der Leiter der Lizenzspielerabteilung. Dann zählte er auf, was alles gut gelaufen sei: wieder kein Gegentor wie schon beim 0:0 gegen den FC Barcelona, zwei Tore geschossen und damit nun vier Punkte nach zwei Spielen.

Es sind die Zahlen, die nach diesem Champions-League-Abend für Borussia Dortmund sprechen. Und nachdem die Zahlen nach BVB-Spielen zuletzt oft nicht stimmten, war das für den Klub nun schon eine gute Nachricht. "Das Problem in den vergangenen Wochen war doch, dass wir nicht ergebnisorientiert gespielt haben", sagte BVB-Sportdirektor Michael Zorc, bevor er zurück nach Dortmund flog. "Heute war das besser."

Slavia Prag - Borussia Dortmund 0:2 (0:1)

0:1 Hakimi (35.)

0:2 Hakimi (89.)

Prag: Kolar - Coufal, Kúdela, Hovorka, Boril - Sevcik, Soucek - Masopust (76.), Stanciu (83. Skoda), Olaynika - Tecl (59. van Buren)

Dortmund: Bürki - Piszczek, Akanji, Hummels, Guerreiro - Delaney, Witsel - Sancho (74. Hazard), Brandt (90.+2 Götze), Hakimi (90. Zagadou) - Reus

Gelbe Karten: Sevcik, Hovorka / Piszczek

Schiedsrichter: Björn Kuipers (Niederlande)

Zuschauer: 19.370