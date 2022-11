Im Kopenhagener Stadion war der BVB im ersten Durchgang die klar schwächere Mannschaft, ging aber trotzdem in Führung nach einer guten Einzelaktion von Felix Passlack. Bis zur Grundlinie dribbelte der Rechtsverteidiger und flankte von dort. Am zweiten Pfosten konnte Hazard, der erneut auf der linken Position der Abwehr-Viererkette spielte, den Ball unbedrängt annehmen und traf leicht abgefälscht ins Tor. Für den Belgier war es der erste Treffer in dieser Saison.