Schwere lag über der Dortmunder Expedition, als das Team nach dem 1:3 beim FC Barcelona das Camp Nou verließ. Lucien Favre, der Trainer, sprach kurz zuvor langsam und wenig, die Pressekonferenz dauerte nur vier Minuten: "Es ist sehr schwer zu spielen hier", sagte er, und überhaupt: "Das ist eine sehr schwere Gruppe."

Schwer wird das Weiterkommen in das Achtelfinale der Champions League für den BVB jetzt in der Tat. Weil das direkte Duell mit Inter Mailand trotz des fulminanten 3:2 vor drei Wochen verloren ging (0:2 im Hinspiel) und beide Vereine punktgleich sind, muss Dortmund gegen Slavia Prag ein besseres Ergebnis schaffen als Inter gegen Barça. Aber die Katalanen stehen schon als Gruppensieger fest und fahren nach Mailand inmitten einer Serie von schweren Ligaspielen, sie dürften rotieren, vielleicht pausiert Lionel Messi, und sie haben auswärts derzeit sowieso Mühe, irgendwo zu gewinnen. Es könnte also die Europa League werden, aber vielleicht ist es aktuell auch egal, in welchem Wettbewerb der BVB spielt. Vielleicht muss er erst wieder lernen, eine Spitzenmannschaft zu sein.

Es ist die Mannschaft eines Vereins mit einem der höheren Etats im europäischen Fußball und dem noch vor kurzem kommunizierten Anspruch, um den Titel in der Bundesliga mitzuspielen. Erfahrene Vertreter einer solchen Mannschaft sollten nach einem chancenlosen Abend eigentlich nicht wie Mats Hummels sagen, dass so eine Niederlage "in Barcelona schon passieren kann". Oder das "nichts passiert ist, wofür wir uns schämen müssen". Auch wenn das nicht völlig falsch sein mochte, hinterließ es einen deprimierenden Eindruck: dass die Borussen fast noch zufrieden waren, weil es nicht schlimmer kam.

Natürlich, Messi war mal wieder Messi, aber sonst hat der FC Barcelona derzeit nicht viel mit dem Wunderteam von einst zu tun, das gerade deutsche Gegner im Camp Nou oft in alle Einzelzeile zerlegte. Das aktuelle Barça müht sich von Spiel zu Spiel, die Kritiken sind harsch. "Diese Mannschaft hat kein einziges der charakteristischen Merkmale der besten Teams der Klubgeschichte und lässt keinen Vergleich zu den ehrbarsten Teams Europas zu": So analysierte Spaniens größte Tageszeitung "El País" vor der Partie nicht Borussia Dortmund. Sondern den FC Barcelona.

Gegen dieses Barcelona wirkte Dortmund beim seinem ersten Camp-Nou-Besuch in diesem Jahrtausend in keiner Phase so, als würde es auch nur an eine Chance glauben. Anders als Inter, das hier mit aggressivem Konterfußball eine Halbzeit dominierte, ehe Messi und Luis Suárez das Spiel noch so eben zum 2:1 drehten. Anders als Slavia, das mit einer kohärenten Teamleistung ein nicht unverdientes Remis erwirtschaftete - 0:0. Beide Gegner brachten mit, was Dortmund fehlte: Haltung, Persönlichkeit und eine schlüssige Vorstellung, was sie wie tun wollten. Bei einem BVB mit vier Verteidigern auf den Außenpositionen und dem gefährlichsten Spieler, Jadon Sancho, anfangs nur auf der Bank, war das nicht zu erkennen.

Für einen Spitzenklub zu viele Krisen

Wer noch den europäisch stets wettkampflustigen BVB von Jürgen Klopp oder Thomas Tuchel vor Augen hatte, konnte sich nur wundern. Dortmund ist eine seltsam amorphe Mannschaft geworden. Undefiniert, unbeständig. Vorige Saison gewann sie ihre Champions-League-Gruppe vor Atlético Madrid, um dann im Achtelfinale gleich zweimal gegen Tottenham zu verlieren. Doch schon in Klopps letztem Jahr stand man teilweise auf dem letzten Tabellenplatz. Seither scheinen zu viele Trainer-, Spieler- und Strategiewechsel (Youngster, Routiniers) die Ausschläge immer weiter zu verstärken. Es scheint Überzeugung jenseits des Resultats zu fehlen, eine belastbare Idee, ein Boden unter den Füßen, der auch durch Krisensituationen tragen würde, in die das Team erstaunlich häufig wie ungewöhnlich rapide rutscht, jedenfalls für einen Spitzenklub.

Am Mittwoch musste sich Dortmund vielleicht nicht schämen, aber es schenkte Barcelona den ersten einfachen Champions-League-Abend der Saison. Messi flanierte schon nach dem 2:0 so entspannt über den Platz, dass er seine selektiven Interventionen hauptsächlich zu einem Reha-Programm für Antoine Griezmann nutzte. Der Franzose hatte vor dem Spiel seine Abstimmungsprobleme mit den Sturmkollegen und ein niedriges Selbstvertrauen eingestanden. Nun wurde er von Messi rührend gesucht, bis er endlich das 3:0 geschossen hatte. Dass der BVB danach das Spiel bestimmte, zum Ehrentreffer durch Sancho kam und in den Schlussminuten noch zu einem Lattentreffer des Engländers, war auch wesentlich der Einladung des Gegners geschuldet. "Sie haben dann einen Gang zurückgeschaltet", erkannte Torwart Roman Bürki an.

Vielleicht reicht das ansprechende Finish ja trotzdem für ein nicht ganz so schlechtes Gefühl vor dem Spiel am Samstag bei Hertha BSC mit dem neuen Trainer Jürgen Klinsmann, dem viel beschworenen Job-Finale für Favre. "In der Bundesliga die Trendwende schaffen", will jetzt Manager Michael Zorc. Doch wenn man die Dinge nach dem jahrelang ersehnten und dann so wenig heldenhaften Ausflug nach Barcelona in Perspektive setzt, dann geht es bei Borussia Dortmund wohl um mehr als bloß eine Konjunktur.

FC Barcelona - Borussia Dortmund 3:1 (2:0)

1:0 Suárez (29.)

2:0 Messi (32.)

3:0 Griezmann (67.)

3:1 Sancho (77.)

Barcelona: ter Stegen - Roberto, Umtiti, Lenglet, Firpo - Rakitic (78. Vidal), Busquets, de Jong - Messi, Suárez (90.+1 Wagué), Dembélé (26. Griezmann)

BVB: Bürki - Piszczek (76. Zagadou), Akanji, Hummels, Guerreiro - Weigl (85. Götze), Witsel - Hakimi, Brandt, Schulz (46. Sancho) - Reus

Schiedsrichter: Turpin (Frankreich)

Gelbe Karten: Messi, Busquets - Guerreiro

Zuschauer: 90.071