Borussia Dortmund steht im Achtelfinale der Champions League. In Dortmund gelang dem Bundesligisten ein 0:0 gegen den englischen Meister Manchester City. Der Schlüsselmoment war ein Elfmeter für die Gäste, bei dem BVB-Torwart Gregor Kobel den Rückstand verhinderte (58. Minute). Es war erst das dritte Mal in dieser Saison, dass City in einem Pflichtspiel ohne Torerfolg blieb.