Borussia Dortmund hat erstmals in dieser Champions-League-Saison verloren. Bei Inter unterlag das Team von Lucien Favre ohne den erkranken Marco Reus 0:2 (0:1), Lautaro Martínez erzielte den Führungstreffer (22. Minute). Eine entspanntere Schlussphase für die Italiener verhinderte Dortmunds Torhüter Roman Bürki, der einen Elfmeter von Martínez parierte (82.). Erst Antonio Candreva erzielte die Entscheidung für Inter (89.).

Dortmund spielte ohne Reus in einem ungewohnten System - und tat sich vor allem in der Offensive schwer. Gegen den Ball agierte der BVB in einer Fünferkette um Mats Hummels, der das Team erstmals seit 1250 Tagen als Kapitän auf den Platz führte.

Um diese Abwehrreihe zu überwinden, reichte Inter in der ersten Hälfte jedoch ein hoher Ball von Stefan de Vrij. Nico Schulz hob als Linksverteidiger das Abseits auf, Martínez nahm den Ball zentral vor dem Tor mit der Brust an und traf zur Führung (22.).

Martínez' Tor war der erste Gegentreffer des BVB in dieser Champions-League-Saison. In den vergangenen Wochen hatte Dortmund vor allem in der Offensive Probleme, Reus' Ausfall wog deswegen umso schwerer. Für die erste Chance gegen Inter brauchte der BVB bis kurz vor der Pause. Nach einem Pass von Julian Brandt stieß Jadon Sancho mit Tempo rechts in den Strafraum und zielte aus spitzem Winkel auf das lange Eck. Inters Keeper Samir Handanovic lenkte den flachen Schuss zur Seite (45.+1).

Bürki hält Dortmund im Spiel

In der zweiten Hälfte stand Dortmund höher, wollte Inters Spielaufbau früh stören. Zwar gewann der BVB einige Bälle dadurch schon in der gegnerischen Spielhälfte, brachte es dennoch nur selten zu gefährlichen Abschlüssen. Erst als De Vrij einen eigentlich zu zentralen Schuss von Brandt abfälschte, musste Handanovic ein zweites Mal parieren (64.). Die größte Chance für Dortmund hatte dann Sancho. Thorgan Hazard hatte den Ball von der linken Seite der Grundlinie in den Rückraum gespielt, wo der englische Nationalspieler zunächst stolperte und den Ball dann nicht mit Druck auf das Tor bringen konnte (76.).

Wenige Minuten später schien auch Hummels zu stolpern, nur im Laufduell mit Inter-Talent Sebastiano Esposito. Dabei foulte der 30 Jahre alte Hummels den 17 Jahre alten Esposito im eigenen Strafraum. Bürki hielt zwar den Strafstoß (82.) und sein Team im Spiel, gefährlich wurde Dortmund jedoch nicht mehr. Stattdessen erzielte Candreva nach einem Konter die Entscheidung für Inter (89.).

In der Tabelle der Gruppe F rutscht Dortmund auf Rang drei. Inter rückt mit gleicher Punktzahl auf den zweiten Platz. Am 5. November (21 Uhr; Liveticker SPIEGEL) empfängt der BVB Inter zum Rückspiel.