Borussia Dortmund, Inter Mailand und der FC Barcelona. Bei den meisten Verantwortlichen kleiner Vereine hätte die Auslosung der Champions League einen tiefen Seufzer ausgelöst. Vor allem, wenn man sich zum ersten Mal nach zwölf Jahren für die Königsklasse des europäischen Fußballs qualifizieren konnte. Bei den Bossen von Slavia Prag war dies nicht der Fall. Als ihr Klub eben dieser Gruppe F zugelost wurde, ausgerechnet von der tschechischen Torwartlegende Petr Cech, mussten sie lachen.

That feeling when you get Barcelona, Dortmund & Inter in the #UCLdraw!@slaviaofficial pic.twitter.com/O8j1ABg0u5 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 29, 2019

Dass der tschechische Traditionsverein in der Champions League jedoch mehr sein kann als ein Punktelieferant für die Schwergewichte aus Deutschland, Italien und Spanien, zeigte sich bereits am ersten Spieltag: Ein vielbeachtetes 1:1-Unentschieden holten die Tschechen bei Inter Mailand und verpassten dabei nur knapp eine Überraschung. Erst in der Nachspielzeit gelang den Italienern der Ausgleich. Eine Warnung ür die Dortmunder, die am Abend von Slavia empfangen werden (18.55 Uhr, Liveticker SPIEGEL, TV: Sky).

Absturz eines Traditionsvereins

Diese sportliche Entwicklung von Slavia schien vor acht Jahren noch undenkbar. Wegen unklarer Besitzverhältnisse und wirtschaftlicher Probleme stand der 1896 gegründete Traditionsverein vor dem Zwangsabstieg in die Amateurliga. Trotz regelmäßiger Teilnahmen in der Gruppenphase der Europa League, Erfolgen in der nationalen Liga und einem modernen Fußballstadion, in dem Slavia seit 2008 seine Heimspiele austrägt.

Der Absturz in den Amateurfußball konnte zwar verhindert werden, Slavia musste fortan sportlich jedoch zurückstecken. Stattdessen avancierte Viktoria Pilsen mit seit 2010 insgesamt fünf gewonnen Meisterschaften zum Topteam im tschechischen Fußball. Ein Klub, der sich erst mit dem Aufstieg 2005 in der höchsten tschechischen Spielklasse etablierte. Slavia selbst belegte erst 2016 wieder einen Europa-League-Platz in der Liga. Im Jahr zuvor war CEFC China Energy bei dem Verein eingestiegen. 2016 übernahm der chinesische Mischkonzern 99 Prozent der Anteile.

Mit dem Engagement des chinesischen Privatunternehmens begann auch ein bis dahin ungekanntes, millionenschweres Wettrüsten in der tschechischen Liga: Sowohl Slavia als auch Lokalrivale Sparta versuchten, sich durch die Verpflichtung erfahrener Profis gegenseitig zu überbieten. Slavias damals aus deutscher Sicht bekannteste Verpflichtung war Halil Altintop, der ablösefrei vom FC Augsburg nach Prag wechselte. Der erhoffte Erfolg blieb jedoch aus. Slavia konnte sich weder für die Gruppenphase der Champions League qualifizieren, noch den Meisterschaftstitel verteidigen.

Nach dieser Erfahrung änderte sich die Transferpolitik der Vereins. Slavia ist zwar weiterhin bereit, vier Millionen Euro für einzelne Spieler auszugeben, wie in dieser Saison für den Rumänen Nicolae Stanciu. Statt auf Altstars setzen die Verantwortlichen aber nun vor allem auf junge, entwicklungsfähige Spieler wie den 23-jährigen Nigerianer Peter Olayinka, der im vergangenen Jahr von KAA Gent in Belgien kam. Oder den 21-jährigen tschechischen Nationalspieler Alex Kral, den der Verein für 900.000 Euro vom FK Teplice verpflichtet und ein halbes Jahr später für zwölf Millionen Euro zu Spartak Moskau verkauft hat.

Auch bezüglich seiner Trainer setzt sich Slavia von vielen neureichen Vereinen in Ostmitteleuropa ab. Während diese oft ausländische Trainer verpflichten, vertraut Slavia auf tschechische Fußballlehrer. Von 2016 bis 2017 trug Jaroslav ŠSilhavy die Verantwortung, der seit Januar 2018 die tschechische Nationalmannschaft trainiert. Sein Nachfolger Jindrich Trpišsovsky, der noch vor wenigen Jahren in einer Spielothek sein Geld verdiente, holte in der vergangenen Saison mit Slavia nicht nur die Meisterschaft, sondern erreichte auch das Viertelfinale der Europa League, in dem sich der Klub dem späteren Sieger FC Chelsea geschlagen geben musste.

Erfolge ja, Ruhe bedingt

Dass es trotz der positiven Entwicklungen mit einem Investor Probleme geben kann, zeigten die Ereignisse im vergangenen Jahr, als CEFC, das vor dem Engagement bei Slavia vor allem in die tschechische Tourismusbranche massiv investiert hatte, juristische Probleme in der Heimat bekam. Plötzlich waren nicht nur die Investitionen in tschechische Unternehmen, sondern auch die Zukunft von Slavia als Topklub gefährdet. Erst im Herbst 2018 war klar: Der Klub würde mit der Sinobo Group und der CITIC Group, die CEFC übernommen haben, zwei neue chinesische Eigentümer bekommen. Und: Auch diese staatlichen Konzerne, zu deren Reich der chinesische Klub Beijing Guoan gehört, haben ein langfristiges Interesse bekundet, was die Gemüter bei Slavia Prag beruhigte.

Ob das Erfolgsmodell weiter trägt, wird sich herausstellen, wenn auch Borussia Dortmund und der FC Barcelona den chinesischen Traditionsverein aus Prag kennengelernt haben.