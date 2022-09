Hier spielt die Musik nicht: »Die Meister. Die Besten. Les grandes équipes – the champions!« Die Hymne der Champions League ist das vielleicht ikonischste Indiz dafür, dass auf einem Fußballplatz gleich ein Spiel der Königsklasse stattfinden wird. Doch die Zuschauer in Manchester mussten auf den liebgewonnenen Ohrenschmaus verzichten: Im Vereinigten Königreich hängen die Fahnen seit dem Tod von Königin Elizabeth II. am Donnerstag auf Halbmast. Der Spieltag in der Premier League fiel am vergangenen Wochende ganz aus, gegen den BVB starteten die Teams mit Trauerflor und Schweigeminute statt mit viel Brimborium. Den Wunsch der Gastgeber, als Ersatz doch wenigstens die Nationalhymne »God Save the King« zu spielen, lehnte die Uefa ab.