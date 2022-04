Erst drückend, dann bedrückt: Thomas Müller wirkte, als sei er noch immer dabei, die letzten knapp zwei Stunden in Gänze zu begreifen, da musste er das Champions-League-Aus seiner Bayern schon analysieren. »Wir haben von Anfang an mit den Fans im Rücken gedrückt, gedrückt, gedrückt«, sagte der Mann, der ein Tor vorbereitet und einen eigenen Treffer nur knapp verpasst hatte. »Ein Gegentor lag auf keinen Fall in der Luft.« Tatsächlich, die Bayern hatten den Gegner am eigenen Strafraum eingeschnürt. Und doch sah es mitunter so aus, als wollten die Bayern ein eckiges Förmchen in eine runde Öffnung drücken: viele Flanken, wenig Ideen, am Ende nur vier Schüsse auf das Tor des FC Villarreal. Die Bayern wollten, doch sie konnten nicht. Schon wieder.

Das Ergebnis: Nach dem 0:1 im Estadio de la Cerámica hätte der FC Bayern München sein Heimspiel gegen den FC Villarreal unbedingt gewinnen müssen. Doch mehr als ein 1:1 (0:0) war nicht drin. Die Münchner scheiden im Viertelfinale der Champions League aus und verpassen das von Trainer Julian Nagelsmann beschworene »Minimalziel« Halbfinaleinzug. Hier geht es zum Spielbericht.

Der Mann mit dem Plan: Die erste Wendung des Abends hielt der Aufstellungsbogen bereit: kein Alphonso Davies, kein Omar Richards, überhaupt nur drei Abwehrspieler. Julian Nagelsmann machte seinem Tüftler-Image alle Ehre, stellte jenseits der Absicherungsfranzosen Lucas Hernández, Dayot Upamecano und Benjamin Pavard enorm offensiv auf und gab seiner Mannschaft eine klar erkennbare Spielidee mit auf dem Weg: Über die Flügel sollten Kingsley Coman und Leroy Sané für Gefahr sorgen, am liebsten durch Hereingaben mit viel Schnitt zum Tor.

Die erste Hälfte: Nach dieser Blaupause starteten die Bayern vielversprechend in die Partie, immer wieder segelte der Ball aus dem Halbfeld in den Strafraum, in den viele Rote nachrückten. Der Ertrag jedoch blieb mäßig, auch, weil sich der FC Villarreal wie schon beim Hinspiel-Coup als hervorragend organisiert präsentierte. Étienne Capoue, hochgewachsener Mittelfeldarbeiter der Mannschaft von Unai Emery, rückte immer wieder als zusätzlicher Mann in die Kette. Nur selten kamen die Bayern in den Rücken der Defensive oder zum Abschluss, einzig Jamal Musialas zu zentraler Kopfball (29.) verlangte Geronimo Rulli überhaupt eine Parade ab.

Fotostrecke FC Bayern in der Einzelkritik 15 Bilder Foto: Angelika Warmuth / dpa

Bleibt er? Vor dem Spiel war vor allem einer Thema: Weltfußballer Robert Lewandowski. Um den hatten sich am Vortag wilde Wechsel-Gerüchte gerankt, ein Abschied gen FC Barcelona war Gegenstand der Spekulationen. Bayern-Vorstandschef Oliver Kahn wies die Berichte energisch zurück, sprach von einem »Wettbewerb um die größte Nonsens-Geschichte«. Auf dem Platz hätte es den vorzeitigen Lewandowski-Abschied dann beinahe auf andere Weise gegeben: Gleich zweimal stieg der Bayern-Stürmer Villarreals Raúl Albiol rustikal auf den Fuß (33./36.), eine Gelbe Karte gab es nur für das erste Vergehen.

Bild vergrößern Der ist leider weg: Lewandowski kommt nicht ganz an den Ball ran Foto: Alexander Hassenstein / Getty Images

Die zweite Hälfte: Einer zahmen Hälfte eins, in der die Offensivstars Müller und Lewandowski lediglich acht- beziehungsweise dreizehnmal den Ball berührt hatten, ließen Bayern deutlich mehr Verve folgen. Musialas Versuch, den Ball mit der Hacke an Rulli vorbeizulegen (46.), ein Sané-Freistoß (49.) und Upamecanos Schussversuch nach einer Ecke (50.) brachten in fünf Minuten mehr Gefahr als in den ersten 45. Als Kingsley Coman dann auch noch einen Pass abfing, Müller und Lewandowski die erstmals unsortierten Spanier bestraften (52.) und Bayern in Führung ging, schien die Partie zugunsten des Favoriten zu kippen. Doch Müller verpasste per Kopf die Gelegenheit zur Entscheidung (72.) – und das Unheil nahm seinen Lauf.

Der Mann am Periskop: Großen Anteil an beiden Toren hatte Villarreals Spiritus Rector. Dani Parejo, ein Klischee des spanischen Mittelfeldspielers im besten Sinne. Parejo ist im »Gelben U-Boot« Villarreal der Mann am Periskop, derjenige, der auf dem Platz Dinge sieht, die andere nicht sehen: ruhig, präzise, im Passspiel herausragend. Diesmal unterlief dem 32-Jährigen der Fehlpass vor dem 0:1, ein Parejo-untypischer Lapsus. Wie er sich die Szene eigentlich vorgestellt hatte, zeigte Parejo dann vor dem Ausgleich: Mit einer klugen Bewegung verschaffte der Sechser sich Raum und schickte Giovani Lo Celso auf die Reise. Der trieb den Ball zu Gerard Moreno, und weil Alphonso Davies das Abseits aufhob, ohne im Anschluss rechtzeitig bei Samuel Chukwueze zu sein, schoss dieser sein Jokertor (88.).

Bild vergrößern Dani Parejo (r.) erlebte einen wechselhaften Abend mit glücklichem Ende Foto: CHRISTOF STACHE / AFP