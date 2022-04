Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt und von der Redaktion empfohlen wird. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt und von der Redaktion empfohlen wird. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Externer Inhalt Zur Datenschutzerklärung

Tor des Monats – oder abgerutschte Flanke? Beim vermeintlichen zweiten Villarreal-Treffer war man sich nicht so sicher, ob Francis Coquelin das so geplant hatte, als er von der linken Seite den Ball ohne sein Ziel mit den Augen anzuvisieren in die Mitte schoss. Der Ball flog über den überraschten Bayern-Keeper Manuel Neuer hinweg ins Tor. Doch die Freude währte nur kurz: Nach Konsultation der Videobilder wurde entschieden, dass Coquelin im Abseits gestanden hatte (41.). Rettungstaten – erst der Pfosten, dann »Phonzie«: Auch nach dem Seitenwechsel lief es nicht bei den Bayern, erst trat Thomas Müller am Ball vorbei. Dann wurde es auf der anderen Seite gefährlich: Erst hämmerte Gerard Moreno den Ball an den Pfosten (54.), dann verhinderte Davies mit einer grandiosen Grätsche den zweiten Gegentreffer gegen Moreno (57.).

Bild vergrößern Gerard Moreno Foto: IMAGO/Sergio Ruiz / PRESSINPHOTO / IMAGO/Pressinphoto

Keine Querpässe des Torhüters am eigenen... Mittelkreis!?! Die Ausflüge von Manuel Neuer aus dem Strafraum (Stichwort Manu, der Libero) sind mittlerweile kaum noch eine Überraschung. Doch als der Keeper am Mittelkreis einen Fehlpass spielte, dürfte den Bayernspielern das Herz in die Hose gerutscht sein. Gerard Moreno fing den Ball ab, sein Distanzschuss auf das leere Bayern-Tor drehte sich aber noch neben das Gehäuse (63.). Früher sprach man vom Bayern-Dusel, wenn Michael Ballack mal wieder in der 89. Minute das 1:0 geschossen hatte – an diesem Abend war ihnen das Glück eher auf der anderen Seite hold.