Liverpools Trainer Jürgen Klopp , der seinen Vertrag bei den Reds gerade um zwei Jahre bis 2026 verlängert hat, hatte sich am Tag vor dem Rückspiel dagegen gewehrt, dem 2:0-Sieg vor einer Woche eine zu große Bedeutung beizumessen: »Es wird Momente geben, an denen wir leiden werden.« Klopp sollte Recht behalten – und das erstaunlich früh.

Seine Mannschaft wirkte in der Anfangsphase, als wäre sie von Villarreals Intensität, vom frühen Anlaufen, von der offensiven Zielstrebigkeit überrascht. Im Hinspiel hatten die Spanier nur einmal auf das Liverpooler Tor geschossen, vor heimischer Kulisse dauerte es nicht mal drei Minuten, ehe der erste Treffer fiel. Nach einer Flanke von Estupinan legte Étienne Capoue im Fünfmeterraum quer und Ersatzstürmer Boulaye Dia schob freistehend ein. Dia ersetzte den verletzten Arnaut Danjuma in der Startelf.

Doch mit der nächsten Offensivaktion war das Hinspielergebnis tatsächlich egalisiert. Für den Außenseiter, der am vergangenen Spieltag gegen den Tabellenletzten Alaves verloren hatte und in der spanischen Liga auf Platz sieben steht, traf Francis Coquelin mit einem Kopfball (41.). Jener Coquelin, der mal eine Saison in Freiburg gespielt und dort beide Spiele gegen Klopps BVB verloren hatte, der zuvor in 38 Champions-League-Spielen nie getroffen hatte.