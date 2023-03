Viertelfinal-Hinspiel der Champions League Schüller trifft, Schüller rettet – und lässt die Bayern gegen Arsenal jubeln

Er fiel nicht. Die Bayern hielten ihre knappe Führung mit einiger Mühe, beinahe hätten sie sogar ein zweites Tor erzielt, doch Rall kam nicht an Keeperin Zinsberger vorbei (86.). So geht Bayern München mit einem Erfolgserlebnis in diese entscheidende Saisonwoche und kann am Mittwoch zusehen, wie sich Wolfsburg in der Champions League schlägt. Dann tritt der VfL in seinem Viertelfinale bei Paris Saint-Germain an.