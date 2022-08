In der Schlussphase kam es bitter für die Eintracht. Erst zog Barbara Dunst von außerhalb des Strafraums ab, traf aber nur den Pfosten. Von dort prallte der Ball zu Kop und wieder zurück an den Pfosten (81.). Dann bekam Ajax in der Nachspielzeit eine Ecke – und Pelova vollendete spektakulär per Fallrückzieher.

Wolfsburg sicher dabei, Bayern müssen noch Playoffs spielen

Frankfurts Warten auf die erste Teilnahme an der Königsklasse seit 2016, damals noch unter dem alten Namen 1. FFC Frankfurt, setzt sich damit fort. Die Champions League bzw. den Vorgängerwettbewerb Uefa Women's Cup konnte Frankfurt bereits viermal gewinnen (2002, 2006, 2008, 2015).