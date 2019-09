Champions League Islacker schießt den FC Bayern Richtung Achtelfinale, Wolfsburg siegt 10:0

Der deutsche Vizemeister FC Bayern hat gute Chancen auf das Achtelfinale in der Champions League. Die Münchnerinnen siegten im Hinspiel des Sechzehntelfinals am Mittwoch dank eines Treffers in der letzten Minute von Mandy Islacker mit 2:1 (0:0) beim schwedischen Vizemeister Göteborg FC.

Noch besser lief es für den Deutsche Meister VfL Wolfsburg, der bereits für die nächste Runde planen kann. Die Wolfsburgerinnen setzte sich beim kosovarischen Meister KFF Mitrovica in Pristina mühelos mit 10:0 (3:0) durch. Die Rückspiele in Deutschland finden am 25. September statt.

Für München war in einer ausgeglichenen Partie im Gamla-Ullevi-Stadion zweimal Islacker erfolgreich. Die Bundesliga-Torschützenkönigin von 2016 und 2017 traf in der 75. Minute per Foulelfmeter und dann in der 92. Minute zum Sieg. Elin Rubensson war zuvor ebenfalls vom Punkt der zwischenzeitliche Ausgleich gelungen (86.).

Für den VfL, der in der Königsklasse 2013 und 2014 triumphiert hatte, trafen gleich acht verschiedene Spielerinnen: Ewa Pajor (14. Minute), Noëlle Maritz (27.), Svenja Huth (32.), Pernille Harder (46., 48./Foulelfmeter und 67.), Felicitas Rauch (64.), Zsanett Jakabfi (79.), Claudia Neto (85.) und Kristine Minde (87.).