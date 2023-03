Bayerns Spielerinnen in der Champions League Die Welle nimmt Fahrt auf

Das hart erkämpfte 1:0 des FC Bayern gegen Arsenal sorgte bei 20.000 Fans in München für Begeisterung – das lag nicht nur an Torjägerin Lea Schüller. Auch der zu Saisonbeginn noch unbekannte Trainer kommt immer besser an.