Lyon profitierte danach von zwei eklatanten Fehlern von PSG-Torfrau Barbora Votikova, die zuerst einen Abstoß direkt vor die Füße von Ada Hegerberg spielte, die Catarina Macario zum 2:1 auflegte (33.). Zu Beginn der zweiten Hälfte war sich Votikova dann uneinig mit ihren Abwehrspielerinnen. Es war wieder Macario (50.), die die Verwirrung nutzte und zum 3:1 einschob.

Lyon will den achten Titel – und könnte auf den Topfavoriten treffen

Der Anschlusstreffer per Elfmeter von Paulina Dudek zum 3:2 könnte noch wichtig werden, wenn am Samstag das Rückspiel in Paris (21 Uhr, TV: DAZN) stattfindet. Für Lyon wäre es bereits der achte Erfolg in der Königsklasse. Bevor im Vorjahr der FC Barcelona seinen ersten Champions-League-Sieg feierte, hatte Lyon von 2016 bis 2020 fünfmal in Folge das Turnier für sich entschieden.