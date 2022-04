Die Titelverteidigerinnen des FC Barcelona spielen auch in diesem Jahr um den Sieg in der Champions League. Zwar verlor die Übermannschaft Europas das Halbfinal-Rückspiel beim VfL Wolfsburg 0:2 (0:0), doch das Weiterkommen geriet nach dem sensationellen 5:1 im Hinspiel nicht mehr in Gefahr.

Das Finale steigt am 21. Mai in Turin. Auf wen Barcelona dort treffen wird, entscheidet sich im zweiten Halbfinale zwischen Paris Saint-Germain und Olympique Lyon (21 Uhr; Stream: Dazn). Das Hinspiel gewann Lyon 3:2.

In Wolfsburg war der klare Klassenunterschied aus dem Hinspiel nicht mehr zu erkennen, es fehlten zunächst aber auf beiden Seiten die klaren Chancen. Das änderte sich in der zweiten Hälfte, Wolfsburg wurde nun mutiger und ging schnell in Führung. Nach einer Freistoß-Variante aus zentraler Position bekamen die Spanierinnen den Ball nicht geklärt, und so versuchte Tabea Waßmuth ihr Glück aus der Distanz – mit Erfolg (47. Minute).