Frankfurt unterliegt Neapel in der Champions League Der eine Fehltritt zu viel

Der feine Unterschied: Dann rollte der Ball, und fünf Minuten lang schien die Eintracht das Geschehen auf dem Platz sogar auf Augenhöhe gestalten zu können. Kolo Muani kam nach einer feinen Bewegung im Strafraum zum Abschluss. Dann übernahm die Mannschaft das Kommando, die die Serie A mit 15 Punkten Vorsprung anführt: Napoli war ballsicher, giftig, spielfreudig – und nach einer halben Stunde dann auch immer wieder gefährlich. Nach 35 Minuten wurde der Unterschied zwischen Überraschungs- und Übermannschaft dann erstmals deutlich.

Es wäre auch zu einfach: Dann nämlich, als Hirving Lozano – der Hirving Lozano, der Mexiko bei der WM 2018 zum Sieg gegen Deutschland geschossen hatte – einen herrlichen Steilpass erlief und den Ball an den Pfosten drosch. Glück für die Eintracht, das nicht lange hielt: Beim Versuch, den Ball zu erklären, unterlief Aurélio Buta ein Vorbote auf die Fehltritte, die noch kommen würden. Anstatt des Balls traf er den von hinten heranrauschenden Victor Osimhen. Elfmeter, klar. Aber: kein Tor. Denn vom Punkt treffen dürfte das einzige sein, was Napoli in dieser Saison nicht gelingt: Nachdem Osimhen und Piotr Zielinski schon in der Gruppenphase verfehlt hatten, scheiterte nun Khvicha Kvaratskhelia an Kevin Trapp (36.).