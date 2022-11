Omen für das Endspiel: Gemütliches Auslaufen, Topspieler schonen? An Spieltag sechs der Champions League nehmen viele Klubs die Königsklasse etwas leichter. Nicht so die vier Kandidaten in der Frankfurter Gruppe D: Tottenham (8 Punkte), Sporting (7 Punkte), die Eintracht (7 Punkte) und Olympique Marseille (6 Punkte) konnten die K.o.-Phase allesamt noch aus eigener Kraft erreichen – und mussten entsprechende Kräfte aufbieten, um das auch hinzubekommen. Nicht zuletzt, weil jedem Klub im schlimmsten Fall das Aus drohte. In Lissabon unterstrich dann sogar die Schiedsrichteransetzung den Endspielcharakter: Der Slowene Slavko Vinčić leitete bereits das Europa-League-Finale im Frühjahr, aus dem die SGE siegreich hervorging.