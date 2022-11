Ajax stand bereits vor der Partie als Dritter fest. In Glasgow waren die Niederländer klar überlegen, zwei sehenswerte Spielzüge über die linke Seite sorgten für eine komfortable Halbzeitführung. Bereits in der vierten Minute ging es schnell über den Flügel, Mohammed Kudus legte in der Mitte ab für Steven Berghuis, der vollendete. Nach etwa einer halben Stunde schoss Kudus das 2:0 selbst, die Vorarbeit kam von Owen Wijndal (29.). James Tavernier erzielte per Elfmeter den Glasgower Ehrentreffer (87.), ehe Francisco Conceição den Endstand herstellte (89.).

Die Rangers bestätigten eine klägliche Leistung in ihrer ersten Champions-League-Saison seit elf Jahren. In sechs Gruppenspielen bekamen die Schotten 22 Gegentore und trafen selbst nur zweimal. Für Amsterdam geht es in der Europa League weiter.