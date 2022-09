Der Start ins Spiel war noch vielversprechend aus Eintracht-Sicht: Nach nicht einmal zwei Minuten wären die Frankfurter fast in Führung gegangen, als Angreifer Randal Kolo Muani nach einem Fehlpass in der Sporting-Abwehr allein aufs gegnerische Tor zulief, dann aber an Keeper Antonio Adán scheitere. Nur fünf Minuten später war es erneut Muani, der nach einer Hereingabe in den Strafraum zum Abschluss kam, aber den Ball nicht richtig traf. Von Aufregung war bei der Eintracht nichts zu spüren, während die Portugiesen von der lauten Kulisse eingeschüchtert wirkten.