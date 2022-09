Bellingham nutzt die zweite Torchance

Nach der Pause änderte sich zunächst wenig an der Grundausrichtung des Spiels. Bei City fehlte weiterhin das Tempo, zudem baute das Team von Trainer Pep Guardiola zu viele Ungenauigkeiten im Passspiel ein. In der 52. Minute bekam der BVB die erste große Chance zur Führung: Marco Reus wurde auf der linken Seite freigespielt, der Kapitän ließ noch einen Gegenspieler aussteigen und entschied sich für den eigenen Abschluss aus spitzem Winkel. Der Ball strich knapp am Pfosten vorbei.

Vier Minuten später war Reus erneut beteiligt – und diesmal fiel der Treffer. Nach einer Ecke von Reyna kam der 33-Jährige am linken Strafraumeck an den Ball schlug ihn mit viel Spin in den Fünfmeterraum, wo der eingelaufene Bellingham mit dem Kopf verlängerte.