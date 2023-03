Manchester City und sein norwegischer Angreifer Das Haaland-Paradoxon

Fünf Tore in einem Spiel: Erling Haaland stellte in der Champions League gegen Leipzig einen Rekord ein. Seine Saison verläuft überragend. Die seiner Mannschaft eher nicht. Das könnte auch am Stürmerstar selbst liegen.

Aus Manchester berichtet Danial Montazeri