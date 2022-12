Women's Champions League Arsenal-Star Miedema unter Tränen vom Platz getragen, Bayern im Viertelfinale

Vivienne Miedema ist eine der Starspielerinnen im Fußball. In der Champions League hat sie sich nun wohl am Knie verletzt. Und: Dank eines Siegs bei Minusgraden in Malmö und Schützenhilfe sind die Bayern vorzeitig weiter.