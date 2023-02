In der zweiten Hälfte schien PSG mutiger zu werden, und dann traf Coman nach einer Flanke des eingewechselten Alphonso Davies zur Münchner Führung. Torhüter Gianluigi Donnarumma sah bei dem unplatzierten Schuss unglücklich aus (53.). Kurz darauf kam Mbappé ins Spiel, doch die Bayern blieben gefährlich: In der 62. Minute traf Choupo-Moting nach einer starken Reaktion von Donnarumma den Pfosten.

Mit Mbappé verändert sich das Spiel

Die beste PSG-Chance ergab sich in der 73. Minute – und Mbappé hatte sie. Der Franzose lief allein auf Sommer zu, scheiterte aber aus wenigen Metern und spitzem Winkel am Münchner Schlussmann. Im Nachsetzen lag der Ball zwar im Bayern-Tor, doch Mbappé stand im Abseits. In der 82. Minute traf Mbappé erneut – doch in der Entstehung stand Vorlagengeber Nuno Mendes knapp im Abseits. PSG erhöhte danach weiter den Druck. Nun war die Münchner Führung glücklich. In der Nachspielzeit flog Bayern-Verteidiger Benjamin Pavard nach Grätsche an Lionel Messi mit Gelb-Rot vom Platz.