Der FC Bayern wird die Gruppenphase der Champions League als Gewinner der Gruppe B beenden. Im vorletzten Vorrundenduell setzte sich der Fußball-Bundesligist 6:0 (1:0) bei Roter Stern Belgrad durch. Leon Goretzka gelang beim fünften Sieg im fünften Spiel das Münchner Führungstor (14. Minute), es war sein erster Champions-League-Treffer überhaupt.

Robert Lewandowski erzielte per Handelfmeter (53.), aus kurzer Distanz (60.), per Kopfball (64.) und nach einem schönen Spielzug (67.) vier weitere Treffer, für ihn waren es die Tore sieben, acht, neun und zehn in der Königsklasse - allein in dieser Saison. Für den Endstand sorgte Corentin Tolisso (89.)

Das Achtelfinale hatten die Bayern bereits vor Anpfiff sicher, und so nahm der vorübergehende Bayern-Trainer Hansi Flick in seiner vierten Partie erstmals größere Veränderungen vor: Joshua Kimmich, Thomas Müller und Serge Gnabry blieben zu Beginn auf der Bank. Das sollte sich nicht als Nachteil erweisen, besonders Goretzka war auffällig. Neben seinem Kopfballtreffer zum 1:0 nach Vorarbeit von Philippe Coutinho hatte Goretzka eine weitere gute Möglichkeit bei einem Distanzschuss (16.), zudem bereitete der 24-Jährige per Steilpass eine Großchance von Lewandowski vor (7.).

Srdjan Stevanovic / Getty Images Hoch in der Luft: Leon Goretzka bei seinem Kopfballtreffer in der 14. Minute

Trotz klarer Überlegenheit musste der FC Bayern aber bis zur 53. Minute auf das 2:0 warten. Das war dann auch der Startschuss der großen Lewandowski-Show: Innerhalb von 14 Minuten und 31 Sekunden erzielte der 31-Jährige vier Treffer, so viele Tore in einem Spiel waren ihm in seiner Münchner Champions-League-Karriere bisher noch nicht gelungen; für Borussia Dortmund erzielte der Angreifer allerdings bereits 2013 vier Treffer im Halbfinale der Königsklasse gegen Real Madrid. Lewandowskis Tore in Belgrad waren zudem die schnellsten vier Treffer eines Profis in einem Spiel der Champions League. Lewandowski steht nun bei 27 Treffern in 20 Pflichtspielen in dieser Saison.

14 - Robert Lewandowski has scored in 14 minutes & 31 seconds the fastest ever quadruple in the history of the Champions League. Cyborg . @FCBayern pic.twitter.com/HOCI7Pk3bF — OptaJean (@OptaJean) 26. November 2019

Dank des Gruppensiegs wird der FC Bayern bei der Auslosung am 16. Dezember gesetzt sein und einen Gruppenzweiten als Achtelfinal-Gegner bekommen; das muss allerdings nicht immer ein Vorteil sein. In der Vorsaison traf der Rekordmeister als Gruppensieger auf den FC Liverpool und späteren Gewinner des Wettbewerbs.

Im letzten Gruppenspiel empfangen die Münchner den Premier-League-Klub Tottenham (11. Dezember) mit dem neuen Trainer José Mourinho, das Hinspiel in London hatte der FC Bayern sensationell 7:2 gewonnen. Roter Stern würde mit einem Remis gegen Piräus in die Europa League einziehen.

Roter Stern Belgrad - Bayern München 0:6 (0:1)

0:1 Goretzka (14.)

0:2 Lewandowski (53.)

0:3 Lewandowski (60.)

0:4 Lewandowski (64.)

0:5 Lewandowski (67.)

0:6 Tolisso (89.)

Roter Stern: Borjan - Gobeljic, Milunovic, Degenek, Rodic - Canas (61. Vulic), Petrovic (76. Ivanic) - Vukanovic, Marin, García (69. Pankov) - Boakye

Bayern München: Neuer - Pavard, Martínez (68. Kimmich), Boateng, Davies - Thiago - Coman, Goretzka, Tolisso, Coutinho (61. Perisic) - Lewandowski (77. Müller)

Gelbe Karten: Milunovic / -

Schiedsrichter: Kuipers (Niederlande)

Zuschauer: 50.000