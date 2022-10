Doch es gab mit Serge Gnabry und Leon Goretzka noch zwei ganz andere Akteure, für die es ein sehr wichtiger und wohltuender Abend wurde. Ein Abend als Balsam gegen den großen Frust der vergangenen Wochen.

Sowohl Gnabry als auch Goretzka, die beide 2018 zum FC Bayern stießen, erlebten zuletzt die wohl schwierigste Phase in ihren gut vier Jahren beim FC Bayern. Gnabry, der nach einer monatelangen zähen Hängepartie im Juli endlich seinen Vertrag bis 2026 verlängert hatte, zeigte sich einzig beim Saison-Auftakt in Frankfurt in guter Form, danach stand er nur zweimal in der Liga in der Startelf, fand sich meist auf der Bank wieder. Und wenn er spielte, dann auch nur recht durchwachsen.