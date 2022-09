Für den FC Bayern war es in den vergangenen neun Duellen mit Barça der achte Sieg. In der Tabelle der Gruppe C stehen die Bayern durch den Sieg auf dem ersten Platz (sechs Punkte). Dahinter folgt Barcelona mit drei Punkten aufgrund eines besseren Torverhältnisses als Inter, das am frühen Abend gegen Viktoria Pilsen gewonnen hatte.