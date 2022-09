Der FC Bayern München hat nach zuletzt zwei Bundesligaspielen in Folge ohne Sieg wieder gewonnen. Bei Inter gewann das Team von Trainer Julian Nagelsmann am ersten Spieltag der Champions League 2:0 (1:0), die Treffer in Mailand kamen von Leroy Sané (25. Minute) und Inters Danilo D'Ambrosio per Eigentor (66.)