Achtelfinale der Champions League Choupo-Moting trifft gegen den Ex-Klub – Bayern wirft Paris raus

Nur Minuten später kam das Team von Christophe Galtier der Führung dann ganz nahe: Sommer verlor im eigenen Strafraum den Ball an Achraf Hakimi. Der Ball gelangte zu Vitinha, der ins leere Tor einschieben wollte – die Rechnung aber ohne de Ligt gemacht hatte, der ähnlich wie am Wochenende im Bundesliga-Spiel gegen Stuttgart kurz vor der Linie rettete, diesmal mit einer beherzten Grätsche (38.).

Choupo-Moting jubelt mit Verspätung

In die Pause ging es also mit einem minimalen Chancenplus für die Gäste. Aus der Kabine kam dafür ein deutlich entschlossenerer und konzentrierter FC Bayern, der ausnutzte, dass die PSG-Defensive weiter unter Personalproblemen litt: Auch Mukiele konnte nicht weiter machen, der erst 17 Jahre alte El Chadaille Bitshiabu rückte in die Viererkette.