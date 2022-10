Bayern-Auswärtssieg in Barcelona Und Lewandowski war doch bloß ein Platzhalter

Die wildesten Minuten: Der FC Barcelona, der FC Bayern München, das Flutlicht des Camp Nou: Noch immer klingt das nach sportlichen Superlativen. Oft blieb es an diesem Abend jedoch bei einem Katz-und-Maus-Spiel, mit den Bayern in der Katzenrolle, den Blaugrana als überfordertem Mäuserich. Herrliche Champions-League-Minuten bot immerhin eine Sequenz vor der Pause, in der Barça dann doch Augenhöhe erklomm: Erst glänzte Marc-André ter Stegen mit einer Weltklasseparade gegen Jamal Musiala, dann konterte Barcelona über Ousmane Dembélé und Robert Lewandowski, der im Strafraum gegen Mathijs de Ligt zu Boden ging. Vom Beinahe-Gegentor zum Strafstoß in wenigen Sekunden? Denkste: Korrekterweise prüfte Referee Anthony Taylor die Szene am Monitor, sah, dass de Ligt vor Lewandowskis Einfädeln klar den Ball spielte, und gab Entwarnung. Barça schrumpfte wieder auf Mausgröße.