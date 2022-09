Als Sarah Zadrazil, die Lina Magull (Corona) als Bayern-Kapitänin vertrat, kurz vor der Pause Lohmann anspielte, drehte sich diese mit dem ersten Kontakt um ihre Gegenspielerin herum und bereitete mit einer flachen Hereingabe das 3:0 durch Schüller vor (43.). Noch vor der Pause glich Synne Jensen zwar noch aus (45.), die Zwei-Tore-Führung geriet in Hälfte zwei aber nicht mehr in Gefahr.

Welche Gegnerinnen die Bayern in der Champions League erwarten, ist noch unklar. Die Auslosung der Gruppen ist für den 3. Oktober angesetzt. Vergangene Saison schaffte es der FC Bayern bis ins Viertelfinale, wo er Paris Saint-Germain (1:2, 2:2 n.V.) unterlag. Aus der Bundesliga ist neben dem FCB noch der VfL Wolfsburg dabei, Eintracht Frankfurt scheiterte in der Qualifikation an Ajax Amsterdam.