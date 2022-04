»Der Erfolg von Bayern definiert sich viel über die Champions League, da ist das Halbfinale schon das Minimalziel«, hatte Bayern-Trainer Julian Nagelsmann vor der Partie gesagt. Dafür änderte er sein Team gegenüber dem Hinspiel personell und taktisch. Für Alphonso Davies und Serge Gnabry rückten Leon Goretzka und Leroy Sané in die Startelf, die sich in der Defensive in einer Dreierkette positionierte.

Der FC Bayern war nun Dauergast im letzten Angriffsdrittel, Villarreal konnte sich kaum noch befreien. Thomas Müller vergab in der 71. Minute das 2:0 – sein Kopfball nach Flanke von Sané ging knapp rechts am Tor vorbei. Eine Schrecksekunde dann kurz vor Schluss: Hinspieltorschütze Arnaut Danjuma schoss knapp links vorbei (82.). Als alles nach einer Verlängerung aussah, traf der erst kurz zuvor eingewechselte Samu Chukwueze (88.).

Frischer und entschlossener kamen sie jedoch aus der Kabine. Musiala wurde 30 Sekunden nach Wiederanpfiff in höchster Not im Strafraum vom Ball getrennt, kurz darauf schoss Dayot Upamecano nach Vorarbeit von Sané aus kurzer Distanz über das Gästetor (50.). Der Druck nahm jetzt minütlich zu. Villarreal verlor im Aufbauspiel den Ball, die Bayern schalteten schnell um und Lewandowski kam knapp außerhalb des Strafraums zum Abschluss und traf mithilfe des rechten Pfostens zum 1:0 (52.). Sein 13. Treffer im laufenden Wettbewerb.

Die Bayern sind damit zum fünften Mal in Folge nach einer Hinspielniederlage in der K.-o.-Phase der Champions League ausgeschieden. Der FC Villarreal trifft im Halbfinale auf den Sieger der Begegnung FC Liverpool vs. Benfica Lissabon. Ausgetragen wird die Runde der letzten vier am 26./27. April und 3./4. Mai.