Die Bayern wussten, dass sie wohl ein frühes Tor benötigen, wenn sie den großen Rückstand aus dem Hinspiel aufholen wollen. Und in vielen Phasen der ersten Hälfte traten sie auch genau so auf. Die Mittelfeldspieler um Joshua Kimmich waren näher an ihren Gegnern als noch vor einer Woche, immer wieder gewannen die Bayern so den Ball und schalteten schnell um. Vor allem Kingsley Coman sorgte über rechts immer für Gefahr. Auch Leroy Sané war gut im Spiel, blieb aber zu ungenau in seinen Aktionen. In der 17. Minute spielte ihn Jamal Musiala frei, Sané zog mit viel Tempo in den Strafraum, schoss aber allein vor City-Keeper Ederson knapp rechts vorbei.