Startgiganten: Die vergangenen 18 (!) Auftaktspiele ihrer Champions-League-Saison hatten die Bayern zuletzt gewonnen und waren dabei 16 Mal ohne Gegentor geblieben. Nicht nur bauten sie diese Serie aus, in der Gruppenphase der Königsklasse sind sie zudem seit dem September 2017 und einem 0:3 bei Paris Saint-Germain ungeschlagen. 26 Siege und drei Remis gab es seitdem. Nach dem gelungenen Auftakt kann der Champions-League-Sieger von 2020 bereits am zweiten Spieltag den nächsten wichtigen Schritt in der Gruppe C gehen. Da kommt Ex-Kollege Lewandowski, Dreifachtorschütze gegen Pilsen, nach München.

So geht's weiter: Am kommenden Dienstag empfängt der FC Bayern den FC Barcelona (21 Uhr, Stream: Amazon Prime), Inter Mailand tritt bereits um 18.45 Uhr bei Viktoria Pilsen an.