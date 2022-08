Der deutsche Meister wird in der Champions League gegen seinen ehemaligen Topstürmer Robert Lewandowski spielen. Bei der Auslosung der Gruppenphase in Istanbul landete Bayern München in einer Gruppe mit Lewandowskis neuem Verein, dem FC Barcelona. Bereits vergangene Saison waren die Bayern und Barça in einer Gruppe, beide Spiele gewann der Bundesligist 3:0. Die anderen Gegner sind Inter und der tschechische Klub Viktoria Pilsen.