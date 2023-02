10 / 10

Die Bayern, die auf Topangreifer Robert Lewandowski verzichten mussten, gewannen zwar das Rückspiel in Paris 1:0, schieden aber wegen zahlreicher vergebener Chancen in Hin- und Rückspiel aus. An ihm lag es allerdings nicht: Lewandowski-Vertreter Eric Maxim Choupo-Moting traf in Hin- und Rückspiel. Eine Runde später war für PSG allerdings schon wieder Endstation: Dieses Mal scheiterte man knapp an Manchester City.