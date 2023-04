Knietief im Pech: Zu Beginn der zweiten Hälfte schien es dann, als machten die Bayern ernst. Plötzlich hatte der Bundesliga-Spitzenreiter nicht nur die Spielanteile, sondern auch die Chancen, alleine Ex-Citizen Sané sorgte gleich dreimal mit wuchtigen Abschlüssen für Torgefahr (46., 49., 54.). Und doch bahnte sich das Unheil bereits an, das die Bayern ereilen sollte: Als Upamecano Jack Grealish ohne Not anschoss und so für ein Defensiv-Chaos sorgte, an dessen Ende Kimmich in höchster Not einen Haaland-Schuss blocken musste (50.), zeigte sich, wie weich die Knie der FCB-Abwehr unter dem Eindruck des Pressings der Guardiola-Elf wurden.