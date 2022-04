Die aus Bayern-Sicht beste Nachricht des Abends hatte der Aufstellungsbogen parat: Alphonso Davies , der nach einer Corona-Erkrankung und einer anschließenden Herzmuskelentzündung vier Monate lang ausgefallen war, feierte links hinten sein Comeback. Außerdem rückte Serge Gnabry nach gutem Auftritt in der Bundesliga gegen den SC Freiburg neu ins Team, Leroy Sané fand sich nur auf der Bank wieder. Dort musste auch Leon Goretzka Platz nehmen, der nach langer Verletzungspause behutsam wieder an regelmäßige Startelf-Einsätze herangeführt werden soll.

FC Villarreal in der Champions League: Die Jungs vom Dorf Von Florian Haupt, Vila-Real

Auch nach dem Seitenwechsel hatte Villarreal die besseren Chancen, alleine Gerard Moreno hatte zweimal das 2:0 auf dem Fuß: Erst rettete der Pfosten für Neuer (53.), dann spielte der Bayern-Torwart Moreno sogar einen Pass in den Fuß. Der spanische Nationalstürmer versuchte, Neuers Blackout aus großer Distanz per Fernschuss zu nutzen, und verfehlte das Tor nur knapp (63.). Kingsley Coman (68.) und der eingewechselte Sané (82.) versuchten mit Einzelaktionen, die Ausgangslage der Bayern vor dem Rückspiel am kommenden Dienstag (21 Uhr) zu verbessern, doch auch sie scheiterten deutlich.