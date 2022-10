Der ehemalige Bayern-Angreifer Robert Lewandowski hatte indes einen schweren Stand. Immer wieder geriet er mit Innenverteidiger Matthijs de Ligt aneinander, der ihn entweder fair oder mit einem Foul stoppte. So hatte der FC Barcelona zwar oft den Ball, Bayern-Keeper Sven Ulreich war dennoch beschäftigungslos. Auf der anderen Seite waren die Bayern an diesem Abend deutlich effizienter als sonst so oft in dieser Saison. In der 31. Minute passte Gnabry auf den formstarken Angreifer Eric Maxim Choupo-Moting, der den Ball durch die Beine von ter Stegen zum 2:0 verwandelte. In der Mitte hatte der überforderte Bellerín zuvor das Abseits aufgehoben.