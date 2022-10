In der zweiten Halbzeit ließen es die Bayern ruhiger angehen und waren nicht mehr so gut im Spiel, was auch an den zahlreichen Wechseln lag, die Trainer Julian Nagelsmann vornahm. Pilsen kam zu einigen Möglichkeiten, eine davon nutzte Adam Vlkanova zum 1:4 (62.). Auch danach agierte der Rekordmeister schlafmützig und kassierte sogar noch das 2:4 durch Jan Kliment (75.). Die Bayern schienen den Fokus schon auf das Bundesliga-Topspiel am Sonntag gegen Freiburg gelegt zu haben.

Trotz der kleinen Schwächephase in der zweiten Halbzeit ist der FC Bayern nun seit 32 Gruppenspielen in der Champions League ungeschlagen.