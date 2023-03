Ein Blackout, der beflügelt: Was auch immer Yann Sommer in der 38. Minute für eine Idee im Kopf hatte, es war keine gute. Der Bayern-Keeper entschloss sich zum Dribbling im Strafraum, vielleicht als Reminiszenz an den verletzten Manuel Neuer, der mit solchen Aktionen immer wieder mal durchkommt. Sommer aber vertändelte sich. Vitinha kam an den Ball, das Tor war leer und der Portugiese schoss flach in die Mitte. Wie aus dem Nichts kam Matthijs de Ligt herangerauscht und grätschte den Ball von der Linie. Dann sprang der Niederländer auf und brüllte. »Ich werde ihm einen Lastwagen Schweizer Schokolade vor die Haustür stellen, weil er überragend mitdenkt«, sagte der Eidgenosse Sommer hinterher über seinen Teamkollegen. Die bis dahin überlegenen Pariser fielen danach in sich zusammen. Und die Bayern waren wach.