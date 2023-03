Das Feindbild: Nach einem desolaten Auftritt, einer Niederlage in einem wichtigen Spiel, geht der Reflex des Fußball spielenden Medienprofis gerne zur Demut. Nicht so der von Emre Can, eines der besseren BVB-Profis an einem Abend, an dem auch das nur ein schales Kompliment war. »Der Schiri, der war heute schuld«, brachte Can die schwarz-gelbe Gemütslage erfrischend freimütig auf den Punkt. »Wir haben am Ende auch unverdient wegen des Schiedsrichters verloren.« Danny Makkelie, der Unparteiische aus den Niederlanden, habe womöglich Angst vor den Fans des FC Chelsea an der Stamford Bridge gehabt. »Da soll die Uefa einen anderen Schiri schicken, das geht einfach nicht«, ereiferte sich Can. Und glich in seiner Schelte Amazon-Experte und BVB-Urgestein Matthias Sammer, der gleich den Charakter des Referees attackierte: »Danny Makkelie ist ein sehr, sehr arroganter Mensch«, meinte Sammer zu wissen.