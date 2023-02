Der Champions-League-Sieger war nun deutlich besser im Spiel, vor allem Vinícius Júnior sorgte immer wieder für Gefahr. Bei seinem zweiten Treffer profitierte er aber von einem weiteren Torwartfehler, dieses Mal patzte Liverpools Alisson Becker. Der Keeper schoss nach einem Rückpass ohne große Not den heranstürmenden Vinícius Júnior an, von dessen Fuß sprang der Ball ins Tor (36.).

Liverpool fällt auseinander

In der zweiten Hälfte war der Liverpooler Esprit verflogen. Stattdessen blieb Real am Drücker – und ging in Führung. Eder Militão nickte nach einem Freistoß aus kurzer Distanz ein (47.). Das Spiel war gedreht und Real hatte noch nicht genug. In der 55. Minute legte Karim Benzema per abgefälschtem Schuss das 4:2 nach.