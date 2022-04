Liverpool und Manchester City haben einen Schritt in Richtung Halbfinale der Champions League gemacht. Beide britischen Klubs gewannen ihre Viertelfinal-Hinspiele: Liverpool siegte bei Benfica Lissabon 3:1 (2:0), Manchester bezwang Atlético Madrid 1:0 (0:0). Die Rückspiele finden am 13. April in Madrid und Liverpool statt (21 Uhr MESZ).

Der Favorit ging in Führung: Ibrahima Konaté traf in der 17. Minute für Liverpool, nach einem Eckball von Andrew Robertson köpfte der Verteidger aus rund sechs Metern Entfernung ins Benfica-Tor. Diesem routinierten Treffer folgte ein wunderschön herausgespielter: Trent Alexander-Arnold schlug einen langen Pass in den Strafraum, wo Luis Diaz per Kopf auf den mitgelaufenen Sadio Mané querlegte – der Angreifer ließ sich die Chance nicht entgehen (34. Minute).