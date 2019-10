FC Liverpool - RB Salzburg 4:3 (3:1)

Hin und Her an der Anfield Road: Der FC Liverpool und RB Salzburg lieferten sich ein aufregendes Champions-League-Spiel,. das der Titelverteidiger am Ende 4:3 gewann. Es sah zunächst nach einem ganz sicheren Sieg für die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp aus. Nach einer guten halben Stunde führten die Gastgeber bereits vermeintlich sicher 3:0 durch Treffer von Sadio Mané (9. Minute), Andrew Robertson (25.) und Mohamed Salah (36.).

Vor der Pause schafften die Gäste, die ihr erstes Gruppenspiel 6:2 gegen KRC Genk gewonnen hatten, den ersten Treffer durch Hee-Chan Hwang (39.). Nach dem Wechsel legten die Österreicher durch Takumi Minamino (56.) und Erling Braut Haaland (60.) dann plötzlich zum 3:3 nach, bevor Salah doch noch den Siegtreffer für Liverpool erzielte (69.).

FC Barcelona - Inter Mailand 2:1 (0:1)

Schon nach drei Minuten lag der FC Barcelona gegen Inter Mailand durch Lautaro Martínez in Rückstand, aber die Katalanen bewiesen Geduld und hatten mit Luis Suárez den Matchwinner in ihren Reihen. Mit zwei Treffern des Torjägers aus Uruguay (58., 84.) drehte Barcelona das Spiel und steht nun in der Gruppe F, in der auch Borussia Dortmund spielt, auf dem zweiten Platz.

Emilio Morenatti/AP/DPA Suárez drehte das Spiel im Alleingang - Inter-Zugang Alexis Sánchez (rechts) konnte die Niederlage nicht verhindern

FC Valencia - Ajax Amsterdam 0:3 (0:2)

Ajax Amsterdam setzt seinen lauf aus der Vorsaison in der Champions League auch in dieser Spielzeit fort: Die Niederländer siegten überzeugend 3:0 beim FC Valencia und weisen nun sechs Punkte auf. Die bereits im Vorjahr überragenden Hakim Ziyech (8.) und Donny van de Beek (67.) trafen auch diesmal, auch Zugang Quincy Promes (34.) erzielte ein Tor. Daniel Parejo vergab beim Stand von 0:1 einen Foulelfmeter für Valencia (25.).

OSC Lille - FC Chelsea 1:2 (1:1)

Der FC Chelsea hat sein Auswärtsspiel beim französischen Vertreter OSC Lille dank des Brasilianers Willian gewonnen. Die Londoner war zwar früh durch Tammy Abraham (22.) in Führung gegangen, doch Victor Oshimen (33.) glich schnell für Lille aus. Das Spiel blieb lange ausgeglichen, bevor Willian mit einem herrlichen Direktschuss für die Entscheidung sorgte (78.).

Außerdem spielten:

Slavia Prag - Borussia Dortmund 0:2 (0:1)

RB Leipzig - Olympique Lyon 0:2 (0:1)

KRC Genk- SSC Neapel 0:0

Zenit Sankt Petersburg - Benfica Lissabon 3:1 (1:0)