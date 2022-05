Liverpools Champions-League-Comeback in Villarreal Licht am Ende der Tunnel

Die Lücke des Spiels: Ohne Gerónimo Rulli wäre der FC Villarreal nie im Halbfinale der Champions League gelandet. Das hat jedoch nur in zweiter Linie mit dem Torwartspiel des Argentiniers zu tun. Rulli war derjenige, der 2021 im Endspiel der Europa League den entscheidenden Strafstoß verwandelte und dem Team von Unai Emery so erst die Qualifikation zur Königsklasse sicherte. Zuvor hatte Rulli aber auch zehn Elfmeter passieren lassen. Defensiv gilt der Keeper als Sollbruchstelle Villarreals – der FC Liverpool legte das auf der größtmöglichen Bühne offen: Mit der Sensation vor Augen rutschte Rulli der Ball gleich zweimal durch die Beine ins eigene Tor. Dann schlug der 29-Jährige vor dem dritten LFC-Treffer auch noch irgendwo im Mittelfeld ein Luftloch gegen Sadio Mané , der Traum vom Finale war zu diesem Zeitpunkt längst Geschichte.

Die erste Hälfte: An der Anfield Road, in einem Stadion, das mehr Sitzplätze als Villareal Einwohner hat, war das Gelbe U-Boot noch untergegangen. Ein einziger Torabschluss, keine 27 Prozent Ballbesitz – dieses Team sollte nun die vielleicht beste Klubmannschaft der Welt in Verlegenheit bringen? Oh ja! Boulaye Dia brachte das Estadio de la Cerámica gleich in Minute drei zum Glühen, als der Vertreter des verletzten Arnaut Danjuma einen Querschläger von Etienne Capoue über die Linie drückte. Und Villarreal machte weiter, presste Liverpool so kaputt, dass die Reds nicht über eine mickrige Passquote von 65 Prozent hinauskamen, und spielte mutig nach vorn. Eine Flanke des fleißigen Capoue, ein Kopfball Francis Coquelins gegen den teilnahmslos herumstehenden Trent Alexander-Arnold, schon war das Hinspielresultat egalisiert.