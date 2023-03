Real hielt das Tempo so hoch, um nicht in Schwierigkeiten zu geraten und vorne half wieder mal ein Fehler der Liverpooler Abwehr: Karim Benzema nutzte einen Stellungsfehler von Ibrahima Konaté und verwertete einen Querpass von Vinicius Junior (78.).

Viertelfinalauslosung am Freitag

Der Viertelfinalgegner von Real Madrid wird am Freitag in Nyon ermittelt. Möglicher Gegner in der nächsten Runde, für die sich gleich drei Klubs aus der Serie A qualifiziert haben, ist unter anderem auch der FC Bayern München. Die Hinspiele finden am 11. und 12. April, die Rückspiele am 18. und 19. April 2023 statt.