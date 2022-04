Ergebnis des Spiels II: Und so kam es, dass der FC Liverpool als klarer Sieger vom Platz ging. 2:0 (0:0) lautete der Endstand und damit ist die Chance groß, dass das Team von Trainer Jürgen Klopp am kommenden Dienstag den Einzug ins Endspiel perfekt macht. Lesen Sie hier den Spielbericht.

Erste Hälfte: In den ersten Minuten sah man gleich mehrfach einen Daumen in Richtung Thiago, der Liverpools Angreifer mit langen Diagonalpässen zu erreichen versuchte. Mal ging es auch mit viel Tempo über mehrere Stationen nach vorne. Egal wie, das Spiel kannte nur einen Weg: in Richtung Tor von Villarreal. Liverpool war klar überlegen. Doch Villarreal verteidigte wie schon beim Auswärtsspiel in München nahezu lückenlos. Also musste etwas aus der Ferne passieren: Sadio Mané versuchte es mit einem Distanzschuss, der links neben das Tor flog (33.), Thiago traf aus der Distanz den linken Pfosten (41.).

Zweite Hälfte: Und die Spanier mussten leiden, denn in der 53. Minute lag der Ball im Tor. Eine Flanke von Jordan Henderson hatte Villarreals Pervis Estupiñán unglücklich ins eigene Tor abgefälscht. Sie verteidigten mit allen Mitteln, die sie hatten, mit Herz und Verstand, doch nun war es eine Fußspitze, die die Flugbahn des Balls so folgenschwer änderte, dass Torwart Geronimo Rulli sich nur noch vergeblich strecken konnte. Der Gegentreffer hatte beinahe etwas Ästhetisches, von der Kunst des Abfälschens, doch natürlich war er bitter. Mané ließ das zweite Liverpooler Tor nach einem perfekten Pass von Mo Salah zwei Minuten später folgen. Der spanische Widerstand war gebrochen, und es gab noch Chancen für weitere Tore.

Liverpools Herzschlag: Er schlug die Flanke beim Führungstreffer, er war beim 2:0 zumindest in kleinerer Rolle mitbeteiligt: Liverpools Kapitän Henderson ist der Immer-Spieler im System Klopp, er gibt den Puls an. Er war auch an diesem Abend einer der Gewinner, denn kaum einer verkörpert die Entschlossenheit des Liverpooler Spiels so gut wie der 31-Jährige und gerade in solch engen Spielen kann dieser Biss gewinnbringend sein.

Respekt vor dem Fanleben: Für den FC Villarreal ist der überraschende Triumphzug in der Champions League mit hohen Einnahmen verbunden, allein für das Weiterkommen gegen Bayern München und den Einzug ins Halbfinale hat der Klub knapp zwölf Millionen Euro an Prämien von der Uefa kassiert. Ein schöner Erfolg – und der Verein lässt daran seine Fans teilhaben. Mit rund 900.000 Euro hat sich der spanische Verein an den Kosten für die Auswärtsfahrt seiner Fans beteiligt, so soll jeder in Liverpool anwesende Villarreal-Anhänger mit knapp 300 Euro bezuschusst worden sein.