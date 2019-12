Keine Überraschung: Endspiel in Salzburg, der Titelverteidiger vor dem Aus - schöne Schlagzeilen, die sich nach knapp einer Stunde durch einen Doppelschlag von Naby Keita und Mohamed Salah in Luft auflösten. Der FC Liverpool beendet die Gruppe E auf Platz eins, die SSC Neapel begleitet die Reds nach einem 4:0 (3:0) gegen den KRC Genk ins Achtelfinale der Champions League.

Das Ergebnis: Der FC Liverpool hat sein letztes Gruppenspiel bei RB Salzburg 2:0 (0:0) gewonnen. Hier geht es zum Spielbericht.

Die erste Hälfte: Es war von Beginn an das erwartete Spektakel mit Chancen auf beiden Seiten. Salah vergab gleich doppelt (5. Minute und 29.), die Gastgeber kamen durch den Ex-Hamburger Hwang Hee-chan (7.) und Erling Håland (24.) zu guten Gelegenheiten. Die letzte Möglichkeit vergab Keita in der Nachspielzeit ersten Hälfte.

Die zweite Hälfte: Erneut ließen sich beide Teams nicht viel Zeit zum Luftholen: Salah ließ zwei weitere aussichtsreiche Gelegenheiten liegen (48. und 50.), Håland setzte den Ball aus halblinker Position nur knapp am linken Pfosten vorbei. Dann die Entscheidung binnen 100 Sekunden: Erst traf Keita per Kopf (57.), dann nutzte Salah die komplizierteste seiner zahlreichen Gelegenheiten und schoss den Ball aus nahezu unmöglichem Winkel fast von der Grundlinie ins Salzburger Tor (58.).

Michael Regan/Getty Images Naby Keita traf nach Vorarbeit von Sadio Mané zur Führung

Die Heimkehrer: Die Liverpooler Sadio Mané und Keita kehrten an ihre frühere Wirkungsstätte zurück. Mané trug zwischen 2012 und 2014 das Salzburger Trikot, Keita spielte von 2014 bis 2016 für RB. Das erlösende 1:0 war eine Ko-Produktion der beiden: Mané drang mit viel Tempo halblinks in den Strafraum ein, ließ sich vom herausstürzenden RB-Torhüter Cican Stankovic nicht irritieren und flankte wunderbar auf den im Rückraum wartenden Keita, der per Kopf vollendete.

Geschichte wiederholt sich: Werfen wir einen Blick zurück auf den sechsten Gruppenspieltag der Champions-League-Saison 2018/2019: Liverpool musste gegen Neapel gewinnen, um sich für die K.-o.-Runde zu qualifizieren. Die Reds gewannen 1:0, kamen aufgrund der mehr geschossenen Tore trotz dreier Niederlagen weiter und waren ein halbes Jahr später Gewinner der Königsklasse. Zumindest die Schwierigkeiten im Herbst haben sich schon einmal wiederholt.

Geschichte wiederholt sich nicht: In der Spielzeit 2012/2013 schied mit dem FC Chelsea zum letzten Mal ein amtierender Champions-League-Sieger in der Gruppenphase aus. Und auch die Reds haben einen schwarzen Fleck in ihrer Historie: Im September 1978 scheiterten sie als Titelverteidiger in der ersten Runde des Europapokals der Landesmeister. Statistiken, die nun wieder im Giftschrank verschwinden dürfen.

Die rosarote Brille: Streaming-Anbieter Dazn bot neben dem deutschen Kommentar zur Feier des Tages auch einen österreichischen an. Eine Herausforderung für den geneigten Zuschauer, der von Christian Brugger und Oliver Lederer direkt mit einem "Wir drücken durch die rosarote österreichische Brille Salzburg die Daumen" begrüßt wurde. Die folgenden 90 Minuten wurden dann aber weitaus souveräner und ausgeglichener begleitet, als zu befürchten stand. Ein lohnendes Experiment.

LUKAS BARTH/EPA-EFE/REX Erling Håland blieb zum ersten Mal in der Champions League ohne Tor

Gestoppter Håland-Express: In jedem seiner ersten fünf Champions-League-Spiele hatte Håland getroffen, insgesamt achtmal. In der sechsten Partie riss diese Serie trotz zwei guten Gelegenheiten. In der 75. Minute wurde die Entdeckung dieser Spielzeit in der Königsklasse ausgewechselt. Sollte Håland im Frühjahr noch für die Salzburger kicken, dann geht es für ihn und seinen Klub Ende Februar in der Zwischenrunde der Europa League weiter.

RB Salzburg - FC Liverpool 0:2 (0:0)

0:1 Keita (57.)

0:2 Salah (58.)

Salzburg: Stankovic - Kristensen, Onguéné, Wöber, Ulmer - Szoboszlai (90. Ashimeru), Junuzovic (68. Daka), Mwepu - Minamino - Hwang, Håland (75. Okugawa)

Liverpool: Alisson - Alexander-Arnold, Lovren (53. Gomez), van Dijk, Robertson - Wijnaldum, Henderson, Keita (87. Origi) - Salah, Roberto Firmino (75. Milner), Mané

Schiedsrichter: Makkelie (Niederlande)

Gelbe Karten: - / Mané