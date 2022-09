Gebrauchter Tag für den FC Liverpool und seinen deutschen Trainer Jürgen Klopp. Die Reds verloren 1:4 (0:3) in Neapel. Leverkusen knüpfte auch in der Champions League an die dürftigen Leistungen aus der Bundesliga an und unterlag 0:1 (0:1) in Brügge, hatte dabei aber auch viel Pech. Robert Lewandowski schoss den FC Barcelona derweil zum 5:1-Pflichtsieg gegen Pilsen.